В Орле накажут любителей тонированных авто

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-04T12:28:09+03:00

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В Орловской области стражи дорожного порядка вышли на борьбу с любителями темных стекол. Автолюбителей, тонировка машин которых превышает нормы, накажут согласно закону.

Светопропускаемость лобового стекла и передних боковых госавтоинспекторы проверяют с помощью специального прибора.

- Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое – не менее 75%. В отношении нарушителей будут составлены административные материалы, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей. Если нарушитель не растонирует стекла на месте, то ему выдадут письменное требование с указанием срока, в течение которого необходимо устранить тонировку. Если же водитель и в этом случае откажется растонировать стекла, то тут уже составляется протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. За такое нарушение светит штраф либо же арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU