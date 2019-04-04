2019-04-04T12:16:00+03:00
Общество

Компанию-застройщика, бросившую дома в Орле, признали банкротом

АИЖК признано несостоятельным решением арбитражного суда
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП". Автор: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото из архива "КП". Автор: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле компания-застройщик, из-за которой пополнились ряды брошенных дольщиков, признана банкротом. Речь идет об «Агентстве ипотечного жилищного кредитования Орловской области», которое несостоятельным арбитраж признал 3 апреля.

АИЖК занималось возведением многоэтажек на улице Панчука – это дома №83 и 83а. В какой-то момент у организации возникли трудности, сдача объектов затягивалась. Затем последовали многочисленные встречи с руководством области, обманутыми дольщиками, обещания и попытки решить проблему. Один дом все-таки удалось сдать, другой же до сих пор так и завис нерешенным вопросом.

Из судебной документации следует, что иск о признании компании банкротом подал подрядчик, который должен был достроить дом №83, но в 2018 году АИЖК расторгло контракт в одностороннем порядке, затем произошла замена истца. В ноябре 18-го компания подала иск о самобанкротстве, по собственной инициативе она и была признана несостоятельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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