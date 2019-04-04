Учения в детском саду провели орловские огнеборцы
Учения в детском саду № 39 провели огнеборцы в Орле. По замыслу занятия, в одном из помещений здания застрял человек. Пожарные провели разведку и спасли из пожара застрявшего, после чего потушили очаг условного возгорания.
За время занятия спасатели проверили противопожарное водоснабжение детского сада, исправность пожарной сигнализации. Также огнеборцы побеседовали с работниками учреждения и напомнили о действиях персонала в случае пожара и правильном пользовании первичных средств пожаротушения.
- Спасатели отработали маршруты эвакуации людей из здания, определили схемы подачи огнетушащих веществ на тушение пожара. Все запланированные мероприятия на всех стадиях проведения тактического учения были выполнены в полном объеме, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU