СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-04T11:34:10+03:00

После его вскрытия взрывоопасного предмета обнаружено не было

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Бесхозный чемодан обследовали спасатели в подъезде дома на улице Генерала Родина в Орле. Никому не принадлежащий предмет был обнаружен в среду вечером, 3 апреля, около лифта.

- После вскрытия взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 98 раз, из них – 90 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU