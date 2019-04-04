Бесхозный чемодан обследовали спасатели в подъезде дома на улице Генерала Родина в Орле
После его вскрытия взрывоопасного предмета обнаружено не было
Фото: Вячеслав Коваленко
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Бесхозный чемодан обследовали спасатели в подъезде дома на улице Генерала Родина в Орле. Никому не принадлежащий предмет был обнаружен в среду вечером, 3 апреля, около лифта.
- После вскрытия взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 98 раз, из них – 90 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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