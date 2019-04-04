Новую спортивную площадку за 4 миллиона рублей построили в орловской глубинке

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-04T11:24:20+03:00

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Новая многофункциональная спортивная площадка открылась на территории лицея в поселке Колпна. В спортобъектвошли поле для игры в мини-футбол, теннисное поле, баскетбольная площадка, тренажерная площадка, место для прыжков в длину с покрытием из песка и зоны разбега и места для зрителей.

- Стоимость площадки составила 4,3 миллиона рублей, из них средства муниципального бюджета – 403,3 тысяч рублей, остальное - субсидии федерального бюджета, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, спортивная площадка построена в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

ИСТОЧНИК KP.RU