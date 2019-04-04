«Проявляя участие»: полицейские рассказывают орловцам как не стать жертвой мошенников
Полицейские продолжают рассказывают орловцам как не стать жертвой мошенников. Новую профилактическую беседу стражи порядка провели в Орле с подопечными Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.
На встрече полицейские напомнили об основных видах мошенничества и о том, что первым делом при подозрениях нужно звонить своему участковому. уполномоченному полиции. После беседы правоохранители раздали памятки и визитки всем участникам.
- Подобные встречи – одна из наиболее эффективных мер предупреждения совершения в отношении граждан мошеннических действий и других преступлений, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU