2019-04-04T11:22:47+03:00
Общество

«Проявляя участие»: полицейские рассказывают орловцам как не стать жертвой мошенников

Профилактическую беседу стражи порядка провели с подопечными Центра социальной адаптации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Полицейские продолжают рассказывают орловцам как не стать жертвой мошенников. Новую профилактическую беседу стражи порядка провели в Орле с подопечными Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.

На встрече полицейские напомнили об основных видах мошенничества и о том, что первым делом при подозрениях нужно звонить своему участковому. уполномоченному полиции. После беседы правоохранители раздали памятки и визитки всем участникам.

- Подобные встречи – одна из наиболее эффективных мер предупреждения совершения в отношении граждан мошеннических действий и других преступлений, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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