В Орле полицейские с поличным задержали мужчину со свертком наркотика
Закладку весом 0,3 грамма местный житель вытащил из тайника в Заводском районе города
В Орле полицейские с поличным поймали мужчину со свертком наркотикаФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские с поличным задержали мужчину со свертком наркотика. За руку подозреваемого в наркопреступлении поймали в Заводском районе города.
Закладку весом 0,3 грамма 33-летний местный житель вытащил из тайника. Бумажный сверток с белым порошком стражи порядка отправили на исследование. Оно показало, что содержимое – синтетический наркотик.
- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU