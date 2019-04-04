Пал сухой травы привел к пожару в нежилом доме на Орловщине

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-04T10:56:25+03:00

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В среду днем, 3 апреля, загорелся нежилой дом в деревне Старая Отрада Мценского района. К месту ЧП спасатели прибыли около 16:40 часов.

- В результате пожара дом выгорел по всей площади 48 квадратных метров, - сообщили «КП» ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, причиной пожара мог стать пал сухой травы. Размер ущерба устанавливается. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 98 раз, из них – 90 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU