В Орловской области завершается капитальный ремонт Кромской больницы
В Орловской области завершается капитальный ремонт Кромской больницы. Теперь корпус инфекционного отделения, рассчитанный на прием 18 пациентов, будет оснащен 11 выходами для удобства посетителей и всем необходимым для комфортного проживания и лечения больных.
Уже сейчас в отделении отремонтировали и утеплили фасады, обустроили вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами, заменили окна и двери, отремонтировали цоколь и крышу, отделали помещения изнутри. В ближайшее время завершатся работы по ремонту входной группы и устройству козырьков, благоустройству прилегающей территории.
- Областным Департаментом здравоохранения найдено финансирование для приобретения мебели и оборудования, подготовлен проект распоряжения, после которого лечебное учреждение сможет получить эти денежные средства, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Ориентировочно больницу планируют сдать в конце мая.
ИСТОЧНИК KP.RU