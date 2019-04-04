СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-04T10:43:58+03:00

После обновления лечебное учреждение получит деньги на покупку мебели и оборудования

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В Орловской области завершается капитальный ремонт Кромской больницы. Теперь корпус инфекционного отделения, рассчитанный на прием 18 пациентов, будет оснащен 11 выходами для удобства посетителей и всем необходимым для комфортного проживания и лечения больных.

Уже сейчас в отделении отремонтировали и утеплили фасады, обустроили вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами, заменили окна и двери, отремонтировали цоколь и крышу, отделали помещения изнутри. В ближайшее время завершатся работы по ремонту входной группы и устройству козырьков, благоустройству прилегающей территории.

- Областным Департаментом здравоохранения найдено финансирование для приобретения мебели и оборудования, подготовлен проект распоряжения, после которого лечебное учреждение сможет получить эти денежные средства, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ориентировочно больницу планируют сдать в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU