В одном из домов Орла полыхал мусороприемник
В минувшую среду, 3 апреля, спасатели выезжали тушить пожар в доме на улице Московской в Орле. Как оказалось, в подъезде полыхал мусороприемник.
- В результате пожара в мусороприемнике сгорел пластиковый контейнер. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 98 раз, из них – 90 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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