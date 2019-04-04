2019-04-04T10:39:45+03:00
Происшествия

В одном из домов Орла полыхал мусороприемник

В результате пожара сгорел пластиковый контейнер
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В минувшую среду, 3 апреля, спасатели выезжали тушить пожар в доме на улице Московской в Орле. Как оказалось, в подъезде полыхал мусороприемник.

- В результате пожара в мусороприемнике сгорел пластиковый контейнер. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 98 раз, из них – 90 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и восемь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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