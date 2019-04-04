2019-04-04T09:37:47+03:00
Происшествия

В Орле в ДТП с легковушкой погиб пешеход

Отечественная «Пятерка» сбила мужчину на Октябрьской улице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места ДТП: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Трагическое ДТП случилось в Орле вечером среды, 3 апреля. Под колесами легковушки «ВАЗ» погиб пешеход.

Авария произошла около девяти часов. Водитель за рулем отечественной «Пятерки» ехал по Октябрьской со стороны Болховского шоссе в сторону улицы Игнатова. В районе дома №164 он сбил мужчину: пешеход переходил проезжую часть дороги слева направо, по ходу движения автомобиля. В запрещенном для перехода месте.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован. В 02 часа 00 минут пострадавший скончался, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения (среди них 1 ребенок), 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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