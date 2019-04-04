Пропавшая накануне в Орле школьница нашлась
Сейчас жизни и здоровью старшеклассницы ничего не угрожает
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В Орле отыскалась пропавшая 2 апреля школьница. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Анну Сычугову разыскивали полицейские и волонтеры со вторника. В тот день девочка ушла с двух последних уроков и была такова. Ночные поиски не увенчались успехом и продолжались весь вчерашний день. В какой-то момент было установлено, что школьница переоделась и передвигается по городу вместе со своей подругой. В итоге, девочку удалось обнаружить и вернуть домой.
О том, что с ней все в порядке и опасность ей не грозит, "КП" сообщили нынешним утром в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU