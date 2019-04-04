В орловской деревне иномарка сбила женщину с ребенком
Накануне, 3 апреля, на орловской дороге иномарка сбила женщину с ребенком. Авария произошла в селе Заречье Новосильского района.
Все случилось примерно в 17 часов вечера на улице Молодежной села. Иномарка «Киа Рио», за рулем которой был 35-летний мужчина, в районе дома №55 по указанной улице влетела в пешеходов: 53-летнюю женщину и 11-летнего ребенка.
- Машина наехала на женщину-пешехода, с последующем падением ее на ребенка, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Оба пешехода получили травмы: женщина оказалась на больничной койке, ребенку госпитализация не понадобилась. На месте ДТП работали сотрудники местного отдела ГИБДД и спасатели.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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