2019-04-03T17:40:47+03:00
Общество

Орловцев принудят убрать хлам с придомовых территорий

Предстоит большая генеральная уборка
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: администрация Орловского районаФото: администрация Орловского района
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Жителей населенных пунктов Орловского района ждет большая генеральная уборка. Селянам предстоит убрать хлам и мусор с придомовых территорий.

На днях комиссия районной администрации провела мониторинг санитарного состояния сел и деревень. Основные замечания у ее членов появились именно к захламленным территориям близ домов. Местные жители копят строительные отходы, ветки и валежник, мусор, сухую траву рядом с домами.

- В отдельных населенных пунктах, в основном, возле многоквартирных домов, уже начали приводить в порядок дворовые территории. Наибольшее же количество замечаний по содержанию придомовых территорий в частном секторе и возле многоквартирных домов комиссия выявила в Становском и Платоновском сельских поселениях. Все материалы будут наплавлены в сельские поселения для составления административных предписаний, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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