Орловцы выступят на первом Чемпионате Мира по всестилевому карате

3 Апр 17:18 2019-04-03T17:18:12+03:00

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В конце марта в Орле прошло Первенство России по всестилевому карате. На протяжении трех дней за награды турнира боролись более 1350 спортсменов из 52 двух регионов страны.

Тогда в дисциплине ограниченного контакта «санбон» в категории 12-13 лет и с весом до 45 килограммов первое место завоевал Александр Агарков, одержав уверенную победу в 4 боях. В категории 14-15 лет до 47 килограммов и в дисциплине ограниченного контакта «дзюкумитэ», чемпионом России стал Дмитрий Усов. Он победил в трех поединках. В этой же дисциплине, но в категории 12-13 лет до 52 килограммов серебро завоевал Нуреш Рустамов.

По результатам этих соревнований была сформирована сборная команда России для участия в первом Чемпионате Мира по всестилевому карате. Для того, чтобы стать членом команды, нужно было занять 1-2 места. Так, трое наших спортсменов вошли в состав сборной. Чемпионат состоится в конце ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU