В Орле школьница ушла с уроков, но так и не вернулась домой

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-03T16:48:52+03:00

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В Орле волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую школьницу. Старшеклассница ушла с последних двух уроков вчера, 2 апреля, и не вернулась домой.

- Поздно ночью волонтеры поисково-спасательного отряда были подняты по тревоге в связи с безвестным исчезновением несовершеннолетней Сычуговой Анны Евгеньевны 12.11.2003 года рождения. Перед волонтерами сотрудниками полиции были поставлены задачи по отработке мест возможного нахождения. Но, к сожалению, поисковые мероприятия не увенчались успехом, - сообщили волонтеры в официальной группе отряда «Поиск пропавших детей Орел».

Приметы школьницы следующие: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, длинные. Особых примет не заявлено. Одета Аня была в темно-синее пальто, ярко-розовый шарф, серую юбку, с собой был школьный рюкзак.

Всем, кому что либо известно о местонахождении девушки просьба сообщить в полицию по телефону 02 (102 с мобильного), телефону единой дежурно-диспетчерской службы 112, или в дежурную часть ПСО 8 (4862) 22-23-01.

ИСТОЧНИК KP.RU