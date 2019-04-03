С тремя граммами героина задержали 22-летнего орловца полицейские
22-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков установили в Орле полицейские. Орловского жителя стражи порядка задержали во время оперативно-розыскных мероприятий на улице Чкалова.
У парня оперативники обнаружили черный полиэтиленовый пакет. Внутри него было коричневатое вещество. После проведенного исследования удалось установить, что содержимым был героин массой более 3 граммов.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемый свою причастность к распространению наркотиков признал. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU