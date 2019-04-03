2019-04-03T16:15:14+03:00
Происшествия

С тремя граммами героина задержали 22-летнего орловца полицейские

Ранее молодой человек не раз попадал в поле зрения правоохранителей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
С тремя граммами героина задержали 22-летнего орловца полицейскиеС тремя граммами героина задержали 22-летнего орловца полицейскиеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

22-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков установили в Орле полицейские. Орловского жителя стражи порядка задержали во время оперативно-розыскных мероприятий на улице Чкалова.

У парня оперативники обнаружили черный полиэтиленовый пакет. Внутри него было коричневатое вещество. После проведенного исследования удалось установить, что содержимым был героин массой более 3 граммов.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемый свою причастность к распространению наркотиков признал. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24