20 апреля в Орле состоится Первенство области по рукопашному бою
20 апреля в Орле состоится Первенство области по рукопашному бою. Медали разыграют в четырех возрастных категориях.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие стаж занятий более 6 месяцев, спортсмены других регионов ЦФО России, в следующих возрастных группах и весовых категориях:
12-13 лет: 36, 39, 42, 46, 50, 55, свыше 55 килограммов;
14-15 лет: 42, 46, 50, 55, 60, 65, свыше 65 килограммов;
16-17 лет: 55, 60, 65, 70, 75, 80, свыше 80 килограммов;
2001 - год рождения и старше: 60, 65, 70, 75, 80, 85, свыше 85 килограммов.
У каждого участника должны быть кимоно, защитные накладки на ноги белого цвета, предохранительная раковина, перчатки для рукопашного боя красно-синего цвета, красно-синий боксёрский шлем, красно-синий пояс.
Торжественное открытие турнира состоится в 14 часов в спорткомплексе ТМК «ГРИНН».
ИСТОЧНИК KP.RU