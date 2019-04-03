СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-03T15:56:18+03:00

20 апреля в Орле состоится Первенство области по рукопашному бою Фото: Архив "КП"

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20 апреля в Орле состоится Первенство области по рукопашному бою. Медали разыграют в четырех возрастных категориях.

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие стаж занятий более 6 месяцев, спортсмены других регионов ЦФО России, в следующих возрастных группах и весовых категориях:

12-13 лет: 36, 39, 42, 46, 50, 55, свыше 55 килограммов;

14-15 лет: 42, 46, 50, 55, 60, 65, свыше 65 килограммов;

16-17 лет: 55, 60, 65, 70, 75, 80, свыше 80 килограммов;

2001 - год рождения и старше: 60, 65, 70, 75, 80, 85, свыше 85 килограммов.

У каждого участника должны быть кимоно, защитные накладки на ноги белого цвета, предохранительная раковина, перчатки для рукопашного боя красно-синего цвета, красно-синий боксёрский шлем, красно-синий пояс.

Торжественное открытие турнира состоится в 14 часов в спорткомплексе ТМК «ГРИНН».

ИСТОЧНИК KP.RU