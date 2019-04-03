В Орле разыскивают очевидцев ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-03T15:09:21+03:00

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Орловская Госавтоинспекция просит откинуться очевидцев ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, которое случилось 25 марта. Авария произошла по улице Школьной поселка Знаменка.

- В 14 часов 20 минут 36-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан-Теана», двигался по улице Школьная со стороны улицы Советская в направлении автодороги М-2 "Крым", и при повороте налево - на прилегающую территорию в районе дома №1 по улице Школьная, произошло столкновение с мотоциклом «С-МОТО» без государственного регистрационного знака, который двигался попутно и осуществлял обгон автомобиля «Ниссан Теана», - рассказали об обстоятельствах ДТП в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель двухколесного транспорта был госпитализирован с травмами в НКМЦ им. Круглой.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба обращаться по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47.

ИСТОЧНИК KP.RU