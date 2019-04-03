Межнациональный фестиваль народов России пройдет в Орле

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-03T14:53:51+03:00

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В Орле пройдет межнациональный фестиваль народов России. Он состоится уже в грядущее воскресенье - 7 апреля.

Пройдет мероприятие на площадке Орловского городского центра культуры.

- Россия — многонациональная страна, в которой проживают представители более ста шестидесяти народов. Для многих Россия стала второй Родиной. И все-таки каждый хранит в душе память о своем крае, о городе, в котором родился, каждый хранит свой язык, свои традиции, помнит свои песни и танцы, - рассказывают организаторы о фестивале.

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Комсомольская, 261 а

7 апреля в 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU