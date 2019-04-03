2019-04-03T14:53:51+03:00
Звезды

Межнациональный фестиваль народов России пройдет в Орле

Он состоится уже в грядущее воскресенье - 7 апреля
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле пройдет межнациональный фестиваль народов России. Он состоится уже в грядущее воскресенье - 7 апреля.

Пройдет мероприятие на площадке Орловского городского центра культуры.

- Россия — многонациональная страна, в которой проживают представители более ста шестидесяти народов. Для многих Россия стала второй Родиной. И все-таки каждый хранит в душе память о своем крае, о городе, в котором родился, каждый хранит свой язык, свои традиции, помнит свои песни и танцы, - рассказывают организаторы о фестивале.

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Комсомольская, 261 а

7 апреля в 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24