Новые спортобъекты стали доступны жителям орловской глубинки

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-03T13:56:15+03:00

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В Троснянском районе Орловской области местных жителей порадовали открытием новых спортивных объектов. Одной из таких новинок стала многофункциональная спортплощадка.

Ее построили на территории Муравльской средней школы по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Стоимость площадки составила порядка трех миллионов рублей. Здесь можно играть в мини-футбол и волейбол, готовиться к сдаче норм ГТО.

В самом поселке Тросна обновился физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный». Сегодня там тренируются больше 140 детей, которые являются постоянными призерами и победителями турниров различного уровня. Комплекс капитально отремонтировали за средства резервного фонда главы региона. В здании заменили напольное покрытие, окна и двери.

Всего в Троснянском районе сегодня функционирует около 40 спортивных сооружений, в том числе стадион, хоккейный корт, плоскостные сооружения, спортивные залы, многофункциональные спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU