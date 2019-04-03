Премьера спектакля «Лес» по пьесе Островского ждет орловцев на этой неделе

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-03T12:40:38+03:00

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Премьеру нового спектакля по пьесе Александра Островского «ЛЕС» 5 апреля представит орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство». Комедию ставит известный московский режиссер Вера Анненкова.

Вера Михайловна – режиссер Московского областного театра драмы и комедии. В ее багаже такие музыкальные спектакли как «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Пеппи – Длинный чулок». Орловский зритель знает московского профи по спектаклю «Мой бедный Марат», показанному на 7-м Международном фестивале LUDI в 2017 году.

По сценарию, сюжет комедии олицетворяет реальную жизнь. Два усталых странника хотели найти приют в усадьбе богатой помещицы. Вместо этого их закрутило в остросюжетный театральный детектив со стрельбой, попыткой суицида и страстными признаниями в любви.

Билеты на премьеру еще доступны в продаже в кассах и на сайте театра.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU