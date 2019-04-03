Ремонтом улицы Комсомольской в Орле займется местный подрядчик

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-03T12:43:05+03:00

Привести в порядок дорогу обойдется почти в 69 миллионов рублей

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В Орле выбран подрядчик, который займется ремонтом Комсомольской улицы. Работы здесь будет проводить местная фирма ООО «Ремдорстрой».

Документация аукциона гласит, что сумма контракта составила порядка 69 миллионов рублей. В порядок приведут участок от улицы 2-й Посадской до Карачевского шоссе, в общей сложности новый асфальт появится больше чем на двух с половиной километрах дороги.

Что касается сроков, то планам завершить ремонт рабочие будут должны до 1 августа.

Помимо одной из главных городских дорожных артерий – улицы Комсомольской – в нынешнем сезоне ремонт будет идти на Московской, Северной улицах и Кромском шоссе.

Напомним, ремонт здесь будет производиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU