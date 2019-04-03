Ремонтом улицы Комсомольской в Орле займется местный подрядчик
В Орле выбран подрядчик, который займется ремонтом Комсомольской улицы. Работы здесь будет проводить местная фирма ООО «Ремдорстрой».
Документация аукциона гласит, что сумма контракта составила порядка 69 миллионов рублей. В порядок приведут участок от улицы 2-й Посадской до Карачевского шоссе, в общей сложности новый асфальт появится больше чем на двух с половиной километрах дороги.
Что касается сроков, то планам завершить ремонт рабочие будут должны до 1 августа.
Помимо одной из главных городских дорожных артерий – улицы Комсомольской – в нынешнем сезоне ремонт будет идти на Московской, Северной улицах и Кромском шоссе.
Напомним, ремонт здесь будет производиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»