2019-04-03T12:43:05+03:00
Общество

Ремонтом улицы Комсомольской в Орле займется местный подрядчик

Привести в порядок дорогу обойдется почти в 69 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле выбран подрядчик, который займется ремонтом Комсомольской улицы. Работы здесь будет проводить местная фирма ООО «Ремдорстрой».

Документация аукциона гласит, что сумма контракта составила порядка 69 миллионов рублей. В порядок приведут участок от улицы 2-й Посадской до Карачевского шоссе, в общей сложности новый асфальт появится больше чем на двух с половиной километрах дороги.

Что касается сроков, то планам завершить ремонт рабочие будут должны до 1 августа.

Помимо одной из главных городских дорожных артерий – улицы Комсомольской – в нынешнем сезоне ремонт будет идти на Московской, Северной улицах и Кромском шоссе.

Напомним, ремонт здесь будет производиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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