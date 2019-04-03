Орловских дачников предупредили о последствиях поджога сухой травы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-03T12:18:18+03:00

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В Орле спасатели провели профилактический рейд в садоводческом обществе, где рассказали дачникам об опасностях и последствии поджога сухой растительности. Сотрудники МЧС посетили дачный кооператив «Восход» - весной он нередко становится головной болью огнеборцев.

Сухая и теплая погода на Орловщине привела к учащению случаев возгораний сухостоя, мусора, в том числе и на дачах.

- Большинство участков в СНТ брошены, заросли травой и кустарниками. Брошенные дачи стали местом пристанища асоциальных элементов. Вкупе с неубранным горючим материалом в виде сухой травы, кустарников, бревен, спиленных и поваленных деревьев, все это создает большую пожарную нагрузку. Достаточно одной икры, брошенной не потушенной сигареты, травяного пала, и огонь может с легкостью распространиться на большую площадь, - поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели провели для дачников инструктаж и напомнили о штрафах за поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU