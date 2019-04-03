Чиновники обсудили насущные проблемы с вывозом мусора в Орле

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-03T12:18:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На рабочем совещании в администрации Орла 2 апреля чиновники обсудили насущные проблемы с вывозом мусора. По информации представителей власти, несмотря на оставшиеся нарекания по графикам сбора ТКО и по уборке площадок у контейнеров, в целом в этой сфере наметились улучшения.

В Железнодорожном районе удалось скорректировать графики вывоза мусора из частного сектора. Но на нескольких площадках есть перенакопление. Оно связано с сезонностью, так как жители частного сектора очищают придомовые территории от ботвы, древесных остатков, и листьев.

Затронули чиновники и вопрос установки дополнительных контейнеров на территории частного сектора. По данным властей, сейчас по заявкам жителей составлены акты на организацию более 200 мест сбора ТКО. Но с учетом финансирования в размере 700 тысяч рублей обустроены будут только 24. Их оборудование начнется после того, как будет составлен перечень наиболее нуждающихся адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU