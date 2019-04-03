2019-04-03T12:22:35+03:00
Общество

Орловского космонавта Александра Мисуркина наградили орденом

За профессионализм на работе его отметили знаком «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловского игрока в бадминтон Александра Мисуркина наградили орденомОрловского игрока в бадминтон Александра Мисуркина наградили орденомФото: Архив "КП"
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Орловского игрока в бадминтон Александра Мисуркина наградили орденом. За профессионализм на работе его отметили знаком «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Указ о награждении космонавта вступил в силу 1 апреля. Как отмечается, орловец был удостоен высокой награды за «мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении полета на Международной космической станции».

На сегодняшний день Александр Мисуркин трудится в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в должности начальника группы отряда космонавтов. Больше года назад он возглавлял региональную федерацию бадминтона в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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