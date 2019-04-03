Орловского космонавта Александра Мисуркина наградили орденом
Орловского игрока в бадминтон Александра Мисуркина наградили орденом. За профессионализм на работе его отметили знаком «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
Указ о награждении космонавта вступил в силу 1 апреля. Как отмечается, орловец был удостоен высокой награды за «мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении полета на Международной космической станции».
На сегодняшний день Александр Мисуркин трудится в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в должности начальника группы отряда космонавтов. Больше года назад он возглавлял региональную федерацию бадминтона в Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU