СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-03T11:46:13+03:00

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В Орле спецтехнику «переобули» к летнему сезону. К теплому время года уже готовы 6 поливомоечных машин, 2 «бродвея» и 1 подметально-уборочная машина. Содержанием городских улиц летом займется «Спецавтобаза».

По словам руководителя предприятия Сергея Яковенко, каждый день количество техники, готовой к лету, будет увеличиваться. В минувший вечер на улицы Орла уже выходили 3 поливомоечные машины, по 1 единице «бродвея» и ПУМ. Для увеличения темпов работы разрабатывается и график дневной уборки.

Муниципальный контракт между «Спецавтобазой» и УКХ на летнее содержание улиц будет подписан в понедельник, 8 апреля. Его стоимость составит 234 миллиона рублей. Действовать контракт будет до 31 мая 2020 года. Согласно договору, предприятие будет красить ограждения и мосты, белить бордюры и убирать улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU