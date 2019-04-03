СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-03T11:34:31+03:00

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Орловских детсадовцев обучили правилам дорожного движения. Профилактическое мероприятие провели полицейские в детском саду № 2 поселка Верховье.

Вместе с воспитателем и сказочными персонажами дети участвовали в эстафетах «Выложи светофор и дорожный переход», «Пешеходный переход», «Самокаты», знакомились со значением дорожных знаков. Каждую игру сопровождало музыкальное оформление.

- Готовясь к мероприятию, дети разучили стихи и песни, которые помогли юным пешеходам запомнить правила дорожного движения. Особый интерес вызвал у детей видеофильм, в котором были задействованы некоторые из воспитанников группы. Из фильма ребята узнали, какие меры безопасности нужно соблюдать при передвижении на машине, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Каждому из детей сотрудники полиции вручили специальные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU