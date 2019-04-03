2019-04-03T11:31:48+03:00
Происшествия

Из-за аварийного режима работы электропроводки случился пожар в доме в орловской глубинке

К счастью, обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Из-за аварийного режима работы электропроводки случился пожар в доме в орловской глубинке. Возгорание произошло в квартире на улице Тургенева во Мценске.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на третьем этаже повреждено напольное покрытие в кладовой. Она закопчена на площади шесть квадратных метров, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 56 раз, из них – 53 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и три – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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