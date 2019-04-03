Орловские чиновники: до конца недели на бульваре Победы восстановят освещение

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-03T11:04:19+03:00

По информации властей, 36 светильников на участке между улицами Шаумяна и Салтыкова-Щедрина уже работают

Изменить размер текста: A A

До конца недели на бульваре Победы в Орле восстановят освещение. Об этом сообщили чиновники на рабочем совещании в городской администрации.

По информации властей, 36 светильников на участке между улицами Шаумяна и Салтыкова-Щедрина уже работают. В последнюю мартовскую неделю ими занимались сотрудники ПАО «Ростелеком».

В городе также предстоит восстановить освещение на участке между улицами Лескова и Шаумяна. До 7 апреля работы с налаживанием освещения будут производить в сквере Ермолова, на улицах Колхозной и Лескова. При наступлении благоприятных погодных условий свет появится в сквере Артиллеристов. Ранее там был обнаружен порыв кабеля.

ИСТОЧНИК KP.RU