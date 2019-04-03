СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-03T10:53:32+03:00

Орловские многодетные семьи получат налоговые льготы на землю и имущество уже в этом году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Орловские многодетные семьи получат налоговые льготы на землю и имущество уже в этом году. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ на пленарном заседании 2 апреля приняла Госдума.

Депутаты предложили ограничить рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, и земельный налог: они должны быть справедливыми и посильным для россиян и не меняться. По словам представителей власти, после вступления закона в силу, земельный налог не сможет увеличиваться более чем на 10 %, по сравнению с прошлым годом, даже если выросла в цене кадастровая стоимость земли.

Как заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год. И таким образом, россияне уже в этом году почувствуют уменьшение налоговой нагрузки.

Кроме того, чиновники предложили дополнительно освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребёнка. Так, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснётся ещё плюс 15-ти метров.

Вячеслав Володин подчеркнул, что многодетные семьи будут иметь право на вычет «шести соток» при определении налоговой базы по земельному налогу. Все эти льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU