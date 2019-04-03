В Орле на улице 5-го Августа горело здание
В Орле на улице 5-го Августа горело здание во вторник утром, 2 апреля. К пожару привел аварийный режим работ электропроводки в щитке.
- В результате пожара выгорела электрощитовая, в коридоре выгорела отделка стен и оплавилась пластиковая отделка потолка. Остальные помещения здания не пострадали, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба предстоит выяснить специалистам. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 56 раз, из них – 53 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и три – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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