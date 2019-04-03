Орловские литераторы поделятся своим творчеством
Встреча в формате концертной программы пройдет в музее Тургенева
Орловские литераторы поделятся своим творчествомФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские литераторы поделятся своим творчеством 11 апреля. Встреча в формате концертной программы «Современные сказки» пройдет в музее Тургенева.
- Члены Орловского отделения Союза литераторов расскажут о своих творениях, навеянных образами и сюжетами сказок, мифов, легенд, - сообщили «КП» организаторы.
Начало встречи в 16 часов.
Адрес: улица Тургенева, 11.
ИСТОЧНИК KP.RU