2019-04-03T10:41:39+03:00
Звезды

Орловские литераторы поделятся своим творчеством

Встреча в формате концертной программы пройдет в музее Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские литераторы поделятся своим творчествомОрловские литераторы поделятся своим творчествомФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Орловские литераторы поделятся своим творчеством 11 апреля. Встреча в формате концертной программы «Современные сказки» пройдет в музее Тургенева.

- Члены Орловского отделения Союза литераторов расскажут о своих творениях, навеянных образами и сюжетами сказок, мифов, легенд, - сообщили «КП» организаторы.

Начало встречи в 16 часов.

Адрес: улица Тургенева, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24