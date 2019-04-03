В Троснянском районе Орловской области открылась новая трехкилометровая автодорога
Стоимость работ по ее строительству превысила 60 миллионов рублей
Фото с сайта облправительства
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В Троснянском районе Орловской области открылась новая автодорогапротяженностью почти 3 километра. Стоимость работ по ее строительству превысила 60,4 миллиона рублей.
Дорогу «Тросна-Верхнее Муханово» построили в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Вдоль проезжей части для безопасности пешеходов обустроены тротуарные дорожки, установлены стационарные.
Открытие дороги стало настоящим событием для местных жителей. Через нее пролегает маршрут школьного автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU