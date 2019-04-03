СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-03T10:17:54+03:00

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Неисправное печное отопление привело к пожару в квартире в орловском городке. ЧП произошло ранним утром 2 апреля на улице Добровольцев Урала в Болхове.

- В результате пожара в квартире на втором этаже прогорело потолочное перекрытие в месте расположения трубы печного дымохода. Огнем повреждена перегородка между кухней и залом, деревянная стена в месте расположения дымохода. Квартира закопчена, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба предстоит выяснить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 56 раз, из них – 53 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и три – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU