Роспотребнадзор: в Орловской области активизировались клещи
В Орловской области активизировались клещи. Такую информацию обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.
Начиная с 14 марта, ведомство проводит еженедельный мониторинг заболеваемости орловцев инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. По состоянию на 2 апреля за медицинской помощью обратились четверо укушенных жителей Орловщины. По данным Роспотребнадзора, из заболеваний, передаваемых через укус, в Орловской области зарегистрирован клещевой боррелиоз.
- В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 310 гектаров. Обработки запланированы в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU