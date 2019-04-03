Роспотребнадзор: в Орловской области активизировались клещи

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-03T10:00:18+03:00

По состоянию на 2 апреля за медицинской помощью обратились четверо укушенных орловцев

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В Орловской области активизировались клещи. Такую информацию обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Начиная с 14 марта, ведомство проводит еженедельный мониторинг заболеваемости орловцев инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. По состоянию на 2 апреля за медицинской помощью обратились четверо укушенных жителей Орловщины. По данным Роспотребнадзора, из заболеваний, передаваемых через укус, в Орловской области зарегистрирован клещевой боррелиоз.

- В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 310 гектаров. Обработки запланированы в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU