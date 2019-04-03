В пятницу в Орле выберут лучшую детскую дружину пожарных

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-03T09:56:26+03:00

Команды посоревнуются в знании вопросов безопасности и расскажут о коварстве огня

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В пятницу, 5 апреля, в Орле в Доме детского творчества № 4 Советского района выберут лучшую дружину пожарных. Команды посоревнуются между собой в знании вопросов безопасности, в творческой форме расскажут о коварстве огня и о подвиге пожарных и спасателей.

- Школьники соприкоснутся с темой обеспечения безопасности в различных экстремальных ситуациях, смогут проявить себя, в том числе и в качестве спасателя и пожарного, - рассказали «КП» организаторы.

Победители примут участие в финале областного конкурса дружины юных пожарных. Он состоится 14 мая. Все участники получат памятные подарки и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU