Маломерным судам по рекам Орловщины разрешат ходить с 15 апреля
В этот день в регионе официально откроется навигация
По планам, продлится навигационный период до 1 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области 15 апреля откроется сезон навигации. С этого дня по рекам региона разрешат плавать маломерным судам.
- С началом навигации сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам приступят к дежурствам на водных объектах. Они будут следить за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами катеров, гидроциклов, моторных лодок, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По планам, продлится навигационный период до 1 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU