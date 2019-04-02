Маломерным судам по рекам Орловщины разрешат ходить с 15 апреля

СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-02T17:13:43+03:00

В этот день в регионе официально откроется навигация

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В Орловской области 15 апреля откроется сезон навигации. С этого дня по рекам региона разрешат плавать маломерным судам.

- С началом навигации сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам приступят к дежурствам на водных объектах. Они будут следить за соблюдением правил безопасности на реках и озерах владельцами катеров, гидроциклов, моторных лодок, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По планам, продлится навигационный период до 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU