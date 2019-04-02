2019-04-02T16:34:42+03:00
Происшествия

Пьяный орловец устроил дебош в храме

51-летний хулиган оскорблял прихожан и пытался спровоцировать конфликт
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Пьяный орловец устроил дебош в храме. Прямо во время вечерней службы 51-летний хулиган стал буянить, оскорблять прихожан и всячески провоцировать конфликт.

Инцидент произошел на днях в одном из старейших храмов областного центра. Утихомиривать разбушевавшегося мужчину пришлось росгвардецам.

- Задержанный 51-летний орловец находился в состоянии алкогольного опьянения и предпринимал неоднократные попытки воспротивиться действиям силовиков. Вскоре он был передан коллегам из полиции, которым теперь предстоит провести по данному факту разбирательство,- рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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