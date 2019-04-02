В Орле наградили победителей детского театрального фестиваля «Волшебный фонарик»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-02T15:52:28+03:00

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В Орле наградили победителей шестого городского детского театрального фестиваля «Волшебный фонарик». Четырехдневный конкурс для юных актеров прошел в театре «Русский стиль»имени Бахтина с 26 по 29 марта.

В этом году на фестиваль были поданы заявки по трем конкурсам: на лучший детский рисунок, на лучшее детское сочинение о театре и на лучшую театральную постановку детского коллектива. Для показа на финальном этапе жюри выбрало шесть спектаклей.

- Театральная студия «Действующие лица» дома детского творчества Заводского района Орла представила спектакль «Прощай, овраг!», театральная студия «Маскарад» Дворца пионеров - спектакль «Да здравствует Кукарямба!». Театральная студия «Звезда» центра изучения иностранных языков «Биг-Бен» показала 2 спектакля: «Бесценная старушка» и «Новые приключения Алисы». Самые маленькие участники этого года – театральная студия «Маскарад» школы № 50 показали спектакль «Кошкин дом», театр-студия «Сфера» школы № 16 — спектакль-фантазию «Мгновение длится вечность», - рассказали «КП» организаторы фестиваля.

На протяжении всех дней фестиваля в фойе работала выставка детских рисунков. Зрители и гости театра могли выбрать понравившийся им рисунок и проголосовать за него.

В день торжественного закрытия 29 марта были подведены итоги фестиваля. Лауреаты конкурсов в актёрских, художественных и специальных номинациях получили в подарок приглашение на показ спектакля «Соловей для императора» и мастер-класс для начинающих артистов от театра «Русский стиль». Показ для них состоится уже 13 апреля на сцене театра.

ИСТОЧНИК KP.RU