2019-04-02T15:42:03+03:00
Общество

Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев провел брифинг для журналистов региональных СМИ

На брифинге отмечено, что в 2018 году Центрально-Черноземный банк стал лидером среди территориальных банков ПАО Сбербанк по развитию розничного бизнеса
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В Центральном Черноземье более половины всех ипотечных кредитов оформляется в Сбербанке. В 2018 году доля ЦЧБ на рынке региона составила 59%. Наибольшим спросом пользовались потребительские кредиты. Это связано со снижением ставок, улучшением условий кредитования, специальными акциями, которые неоднократно запускал Сбербанк. На спрос повлияло и упрощение процесса получения заемных средств с переходом на онлайн-обслуживание.

Александр Закурдаев рассказал о развитии безналичных платежей в регионе. В частности, оборот эквайринга в 2018 году вырос на 51% относительно уровня 2017 года. Центрально-Черноземным банком сформирована инфраструктура для осуществления жителями безналичной оплаты. Она развивается и модернизируется во всех сферах. Сегодня в регионе более 71,7 тысячи торгово-сервисных точек, в которых работают терминалы Сбербанка, позволяющие оплатить покупку картой. Все они поддерживают бесконтактные операции, а также платежи с использованием карт «МИР».

Кроме того, успешно реализуется транспортный проект, предоставляя гражданам возможность безналичной оплаты в общественном транспорте.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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