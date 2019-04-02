Спортивное шоу «Битва в Системе» состоится в Орле в грядущую пятницу
5 апреля на ринге встретятся спортсмены-кикбоксеры
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Уже в грядущую пятницу, 5 апреля, орловцев ждет необычное спортивное шоу. Спортсмены- кикбоксеры – мужчины и женщины - сойдутся на ринге в поединках.
Организатором события выступает Орловская профессиональная Лига кикбоксинга, площадкой для проведения станет фитнес-клуб «Система Комплекс».
- Гостей ждет незабываемое спортивное шоу! – уверяют организаторы.
Билеты есть в продаже, а все подробности можно узнать по телефону 44-50-20. Не пропустите!
КОГДА, ГДЕ?
5 апреля, 19.00
Ул. Тургенева, 40 (ТЦ Водолей, 3 этаж)
ИСТОЧНИК KP.RU
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