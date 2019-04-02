В магазине Орла задержали женщину с полными карманами неоплаченного спиртного
В магазине Орла задержали 38-летнюю женщину с полными карманами неоплаченного спиртного. Инцидент произошел в продуктовом отделе на улице Карачевской в Заводском районе города.
Посетительница спрятала несколько бутылок алкоголя под верхнюю одежду и решила выйти из магазина. Остановить женщину попыталась продавец. До прибытия росгвардейцев разоблаченная орловчанка бранила окружающих.
- Как оказалось, раньше женщина не привлекалась к уголовной или административной ответственностям. Задержанную орловчанку передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU