2019-04-02T14:25:46+03:00
Происшествия

В магазине Орла задержали женщину с полными карманами неоплаченного спиртного

Как оказалось, раньше орловчанка подобных преступлений не совершала
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В магазине Орла задержали женщину с полными карманами неоплаченного спиртногоВ магазине Орла задержали женщину с полными карманами неоплаченного спиртногоФото: Архив "КП"
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В магазине Орла задержали 38-летнюю женщину с полными карманами неоплаченного спиртного. Инцидент произошел в продуктовом отделе на улице Карачевской в Заводском районе города.

Посетительница спрятала несколько бутылок алкоголя под верхнюю одежду и решила выйти из магазина. Остановить женщину попыталась продавец. До прибытия росгвардейцев разоблаченная орловчанка бранила окружающих.

- Как оказалось, раньше женщина не привлекалась к уголовной или административной ответственностям. Задержанную орловчанку передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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