2019-04-02T14:11:10+03:00
Общество

С 10 апреля дыры на дорогах Орла будут заделывать горячим асфальтом

Всего власти планируют отремонтировать 3 тысячи квадратных метров полотна
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С 10 апреля дыры на дорогах Орла будут заделывать горячим асфальтомС 10 апреля дыры на дорогах Орла будут заделывать горячим асфальтомФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле чиновники подвели промежуточные итоги дорожного ремонта литым асфальтом. По информации властей,к 1 апреля «Дорожная служба» привела в порядок Болховское и Московское шоссе, улицы 60 лет Октября, Красноармейскую, Салтыкова-Щедрина, Дарвина, Комсомольскую, Советскую, Бурова, Раздольную, Космонавтов и торец от улицы Мостовой до бульвара Молодежи. Также по муниципальному контракту подрядчик выполнил ямочный ремонт на улицах Генерала Родина, Скворцова, Гостиной, Авиационной, Автовокзальной, Розы Люксембург, Пушкина, Бурова, в переулке Маслозаводском и на Красном мосту.

Месяц назад специалисты УКХ обследовали дороги, которые находятся на гарантии. На 46 участках были выявлены дефекты. Подрядчикам разослали письма с просьбой выполнить работу по гарантийному ремонту. По словам ИО начальника УКХ, никто из организаций от своих обязательств не отказался.

С 10 апреля дыры на дорогах Орла будут заделывать горячим асфальтом. Всего власти планируют отремонтировать 3 тысячи квадратных метров полотна. Перечень объектов на ямочный ремонт будет сформирован с учетом объемов работ.

Сити-менеджер Орла Александр Муромский поручил обратить особое внимание на объекты, по которым чаще всего поступают жалобы. Речь идет о трамвайном переезде на улице 1-й Посадской, улице Генерала Родина в районе роддома, улице Латышских стрелков в районе школы № 34, переулке Маслозаводском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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