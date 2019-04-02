На семь тысяч рублей раскошелил орловец чужую банковскую карту

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-02T13:38:03+03:00

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В Орле помощь правоохранителей понадобилась 42-летней местной жительнице. Придя в отделение полиции, женщина рассказала о потере банковской карты, особенностью которой был бесконтактный способ оплаты. Этим и воспользовался новый ее обладатель. Позже орловчанке пришло смс-сообщение от банка: кто-то совершил покупку на семь тысяч рублей.

Опросив работников магазина и изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили того, кто присвоил себе чужую карту. Им оказался 27-летний орловец.

- В отношении мужчины по статье 159.3 УК РФ возбуждено уголовное дело. Свою вину он полностью признал. Платежную карту орловец нашел на улице. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU