В мэрии Орла рассказали о дальнейшей судьбе «карточного домика»
Замглавы администрации Орла пояснил ситуацию с «карточным домиком». Часть стены дома №68 по Набережной Дубровинского обвалилась еще в августе 2017-го года, с тех пор он так и стоит полуразрушенный в самом центре Орла.
- Решение этого вопроса находится на завершающей стадии. Все упирается только в одного собственника, который все еще не подписал соглашение об изъятии квартиры. В случае, если он этого не сделает добровольно до конца мая, администрация города подаст в суд, - рассказал Олег Минкин.
Также чиновник пояснил, что сейчас изучаются предложения от организаций, которые могут демонтировать дом. Предстоит и разработать проектно-сметную документацию, что требует выделения бюджетных средств.
«КП» следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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