В мэрии Орла рассказали о дальнейшей судьбе «карточного домика»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-02T13:13:23+03:00

Часть дома №68 по Набережной Дубровинского рухнула еще в августе 17-го, но он до сих пор не снесен

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Замглавы администрации Орла пояснил ситуацию с «карточным домиком». Часть стены дома №68 по Набережной Дубровинского обвалилась еще в августе 2017-го года, с тех пор он так и стоит полуразрушенный в самом центре Орла.

- Решение этого вопроса находится на завершающей стадии. Все упирается только в одного собственника, который все еще не подписал соглашение об изъятии квартиры. В случае, если он этого не сделает добровольно до конца мая, администрация города подаст в суд, - рассказал Олег Минкин.

Также чиновник пояснил, что сейчас изучаются предложения от организаций, которые могут демонтировать дом. Предстоит и разработать проектно-сметную документацию, что требует выделения бюджетных средств.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU