Мусор на весеннем субботнике в Орле будут сортировать
В этом году большой весенний субботник в Орле претерпит некоторые изменения. Мусор, собранный на городских улицах, рассортируют и отправят на переработку.
Тема обсуждалась на сегодняшнем, 2 апреля, рабочем совещании в мэрии. Как отметил Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, в целом уборка будет проходить на тех же территориях, что и раньше (совпадать они будут на 80-90%).
- Что же касается сортировки, то администрации районов города получили талоны на безвозмездный прием отходов четырех категорий мусороперерабатывающим предприятием «ЭкоСити», - сообщил Филатов.
Прием отходов будет осуществляться при условии их первичного разделения на такие категории как ТКО (бумага, картон, пищевые отходы, полиэтилен и другие), растительные отходы от уборки газонов и деревянные изделия, строительные отходы – земля, песок, стекло.
Напомним, субботник запланирован на 20 апреля.
Инструкцию по сбору мусора в 2019 году можно просмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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