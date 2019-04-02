Мусор на весеннем субботнике в Орле будут сортировать

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-02T13:02:33+03:00

Все отходы отправятся на завод по переработке

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В этом году большой весенний субботник в Орле претерпит некоторые изменения. Мусор, собранный на городских улицах, рассортируют и отправят на переработку.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 2 апреля, рабочем совещании в мэрии. Как отметил Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта, в целом уборка будет проходить на тех же территориях, что и раньше (совпадать они будут на 80-90%).

- Что же касается сортировки, то администрации районов города получили талоны на безвозмездный прием отходов четырех категорий мусороперерабатывающим предприятием «ЭкоСити», - сообщил Филатов.

Прием отходов будет осуществляться при условии их первичного разделения на такие категории как ТКО (бумага, картон, пищевые отходы, полиэтилен и другие), растительные отходы от уборки газонов и деревянные изделия, строительные отходы – земля, песок, стекло.

Напомним, субботник запланирован на 20 апреля.

Инструкцию по сбору мусора в 2019 году можно просмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU