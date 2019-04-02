2019-04-02T12:37:43+03:00
Общество

Больше 650 миллионов рублей выделят Орловской области на поддержку рождаемости

Комплекс мер по проекту «Демография» рассчитан до 2024 года
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Больше 650 миллионов рублей выделят Орловской области на поддержку рождаемостиБольше 650 миллионов рублей выделят Орловской области на поддержку рождаемостиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области запланирован комплекс мер по поддержке рождаемости. Об этом говорил глава региона Андрей Клычков на заседании регионального Правительства 1 апреля.

Напомним, с начала 2019 года в России стартовал Национальный проект «Демография». Он рассчитан до 2024 года и включает в себя пять федеральных проектов. Один из них - «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области» с целью увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 в 2024 году.

«Финансовая поддержка» будет включать в себя мероприятия по повышению доступности экстракорпорального оплодотворения бесплодным семьям, ежемесячным выплатам в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также третьего или последующих детей, предоставлению материнского капитала из средств бюджета Орловской области и единовременного пособия зарегистрированной многодетной семье при рождении третьего и каждого последующего ребенка.

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей – одна из важных его составляющих нацпроекта «Демография», − отметил Андрей Клычков. Губернатор подчеркнул, что реализация регионального проекта позволит создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Так, на поддержку рождаемости в 2019 году из федерального бюджета Орловская область получит более 658 миллионов рублей. Часть из них будет выделена из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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