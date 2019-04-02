2019-04-02T12:23:39+03:00
Общество

Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Благодаря внедрению принципов Agile банк существенно нарастил бизнес-показатели по работе с малым и микробизнесом
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Наиболее существенным стало увеличение числа активных клиентов в сегменте малого и микробизнеса: в 2018 году на 23% по сравнению с 2017 годом. Количество ежемесячно открываемых предпринимателями в банке новых счетов выросло в 3,5 раза.

- Agile — это прежде всего культура принятия решений! – рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» ПАО Сбербанк Александр Белокопытов. - В основе Agile лежат четыре принципа: люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; работающий продукт важнее исчерпывающей документации; сотрудничество в команде важнее согласования условий и деталей; готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Наша команда работает, используя эти принципы 2 года, и сейчас Agile уже является фундаментом новой культуры.

Также Александр Белокопытов рассказал, что Сбербанк начал тиражирование новой сервисной модели обслуживания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ИП и ООО) с одним учредителем в офисах банка, обслуживающих физических лиц.

Согласно новой сервисной модели, менеджер по продажам в отделении Сбербанка для физических лиц может открыть банковский счет корпоративному клиенту с помощью программных роботов, что в несколько раз ускоряет процесс. Открывая счет, менеджер сразу подбирает подходящий пакет услуг расчетно-кассового обслуживания, консультирует клиента и по его запросу оформляет дополнительные продукты и услуги.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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