2019-04-02T12:13:04+03:00
Общество

Общественники Орла призвали чиновников улучшить работу общественного транспорта в вечернее время

Жалобы об отсутствии маршруток продолжают поступать от жителей Новой ботаники, Зареченского и Болховского микрорайонов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Общественники Орла призвали чиновников улучшить работу общественного транспорта в вечернее времяОбщественники Орла призвали чиновников улучшить работу общественного транспорта в вечернее времяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Общественники Орла призвали чиновников улучшить работу общественного транспорта в вечернее время. Жалобы об отсутствии транспорта продолжают поступать от жителей Новой ботаники, Зареченского и Болховского микрорайонов.

- Мы много раз говорили о том, что администрации Орла следует пересмотреть график движения транспорта, но изменений не произошло, - отметили активисты.

После проведенного мониторинга общественники установили, что трудности с проездом начинаются в 20:30. Из-за этого орловцам приходится вызывать такси или добираться до других ближайших остановок.

- Водители маршруток начинают свою работу с пяти-шести часов утра. Рабочий день превышает все допустимые рамки. Находиться такое время за рулем очень сложно. Поэтому администрации Орла стоит задуматься о том, чтобы на маршрутах оставлять необходимое количество транспортных средств хотя бы до 23 часов, но водителей заменять, - считают общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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